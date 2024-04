Les actions chinoises ont suivi les marchés asiatiques à la baisse vendredi, les traders ayant réduit leurs paris sur une série de réductions des taux américains cette année, dans un contexte de perspectives d'inflation floues.

L'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués, le dollar a oscillé près d'un plus haut de cinq mois avec les rendements du Trésor américain dans le sillage des données sur les prix à la consommation plus élevées que prévu en milieu de semaine qui ont forcé la réduction des paris sur la réduction des taux d'intérêt. Bien que les données de jeudi aient montré que les prix à la production aux États-Unis n'ont augmenté que modérément en mars.

Les participants au marché attendent les données commerciales de la Chine prévues plus tard dans la journée.

Les exportations chinoises ont probablement diminué en mars après avoir augmenté à un rythme plus élevé que prévu au cours des deux premiers mois de l'année, selon un sondage Reuters jeudi, soulignant une reprise inégale dans la deuxième plus grande économie du monde.

** A la mi-journée, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,04% à 3 033,08 points.

** Le sous-indice du secteur financier a baissé de 0,8 %, le secteur de la consommation de base de 0,75 %, l'indice immobilier de 2,39 % et le sous-indice des soins de santé de 0,47 %.

** Pour la semaine, le CSI300 chinois a perdu 2,1% jusqu'à présent, s'apprêtant à enregistrer sa pire semaine depuis le 2 février, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,5% jusqu'à présent.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont chuté de 1,49% à 5 914,24, tandis que l'indice Hang Seng a baissé de 1,73% à 16 799,67.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,36 %, l'indice ChiNext Composite, plus jeune, a reculé de 0,67 % et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a progressé de 0,5 %.

** Les pertes les plus importantes en pourcentage dans l'indice de Shanghai ont été enregistrées par Innovita Biological Technology, en baisse de 16,031%, suivi par Jiangsu Boqian New Materials Stock avec une chute de 10% et Dali Pharmaceutical Co Ltd en baisse de 10%.

** Les trois plus fortes baisses en pourcentage des actions H sont China Mengniu Dairy Co Ltd, qui a perdu près de 5 %, Ping An Insurance Group Co of China Ltd, qui a chuté de 4,6 %, et ENN Energy Holdings Ltd, qui a reculé de 4,55 %.

** Dans la région, l'indice MSCI Asia ex-Japan a baissé de 0,60%, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 0,37%. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)