La Chine va encore assouplir sa politique, Jackson Hole se profile à l'horizon

Les calendriers d'entreprises et macroéconomiques de l'Asie sont remarquablement légers ce lundi, ce qui permet aux investisseurs de se tourner résolument vers trois décisions politiques des banques centrales régionales plus tard dans la semaine et, surtout, vers Jackson Hole.

Vendredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, prononcera son discours principal lors du symposium économique annuel de deux jours de la Fed de Kansas City, dans la retraite du Wyoming. Son discours très attendu sur les perspectives économiques pourrait indiquer jusqu'où les coûts d'emprunt américains peuvent aller et combien de temps ils devront y rester pour faire baisser l'inflation galopante.

Les prix du marché des taux américains prévoient que la Fed augmente les taux jusqu'à un sommet autour de 3,65 % au début de l'année prochaine, ce qui a peu changé au cours des deux dernières semaines. Mais les traders ont réduit le nombre de réductions de taux qu'ils prévoient entre mars et décembre de l'année prochaine à 40 points de base, contre 60 points de base auparavant.

Cela dit, certains responsables de la Fed ont récemment souligné les dangers d'une hausse trop agressive des taux. M. Powell fera-t-il un clin d'œil à la menace que représente une hausse des taux pour la croissance, ou s'appuiera-t-il sur la rhétorique plus habituelle de lutte contre l'inflation ?

En Asie, la politique monétaire est beaucoup moins belliqueuse. Les banques centrales de Chine, de Corée du Sud et d'Indonésie se réunissent cette semaine et une seule, la Banque de Corée, devrait relever ses taux.

La Banque populaire de Chine devrait abaisser son taux préférentiel d'emprunt à un an de 10 pb à 3,60 % lundi, et son taux à cinq ans d'une marge plus importante, alors qu'elle se bat pour soutenir un marché immobilier chancelant et une économie ravagée par le Covid.

La BOK devrait augmenter les coûts d'emprunt de 25 points de base à 2,50 % jeudi, avec une inflation toujours supérieure à l'objectif, et il est difficile de savoir si la Banque d'Indonésie maintient son taux à 3,50 % ou le relève d'un quart de point.

Aussi importantes que soient ces décisions, tous les yeux sont tournés vers Powell à Jackson Hole vendredi.