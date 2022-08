La morosité mondiale s'abat sur l'Asie

Les perspectives pour les marchés asiatiques ce mardi sont plutôt sombres, alors que les investisseurs digèrent la défaite de la Bourse et la flambée des rendements obligataires mondiaux la veille, et regardent nerveusement vers les données PMI de l'Australie et du Japon.

La banque centrale d'Indonésie pourrait également ajouter à la morosité, si elle procède à une augmentation surprise des taux d'intérêt lors de sa réunion de politique générale prévue. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce qu'elle maintienne son taux de prise en pension à 7 jours à 3,50 %.

La hausse des rendements obligataires - le rendement du Trésor américain à 10 ans est repassé au-dessus de 3 % lundi - a contribué à faire chuter les actions, à faire monter le dollar et à renforcer les craintes de récession aux États-Unis, tandis que l'annonce par Gazprom de l'arrêt de l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe pendant trois jours à la fin du mois a noirci encore plus l'atmosphère dans cette région.

Rendement du Trésor américain à 10 ans :

C'est la toile de fond de la journée boursière asiatique de mardi, avec un sentiment local déjà vacillant après une énième baisse des taux en Chine et la chute du yuan à son plus bas niveau depuis deux ans face au dollar galopant.

Les dernières données de l'indice des directeurs d'achat en Australie et au Japon pourraient montrer que les secteurs des services dans les deux pays glissent plus près du territoire de contraction, compensant la force relative de l'activité manufacturière au cours des derniers mois.

Sur le front des entreprises, la société chinoise de commerce électronique JD.com publie ses résultats du deuxième trimestre.

JD.com est l'une des 723 sociétés que la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes a déclaré en décembre dernier être menacée par les règles finalisées visant à interdire potentiellement le commerce des sociétés chinoises en vertu de la loi sur la responsabilité des sociétés étrangères.

Toujours en décembre dernier, le géant technologique Tencent a annoncé la cession d'environ 86 % de sa participation dans JD.com, pour une valeur de 16,4 milliards de dollars.

Principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés mardi :

Données PMI pour la zone euro, l'Allemagne, le Royaume-Uni (août)

Ventes de logements neufs aux États-Unis (août)