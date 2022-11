Les gestionnaires d'actifs exhortent les investisseurs à s'accrocher, car les produits pourraient récupérer de leurs pertes actuelles, mais certains investisseurs ont retiré leur argent du marché et certains analystes préviennent que le marché haussier des obligations pourrait être terminé.

Attirés par la sécurité des bons du Trésor, les investisseurs se sont rués sur les produits axés sur les obligations au début de l'année, alors que les perspectives de la deuxième économie mondiale s'assombrissaient et que les cours des actions chutaient. Ils ont été pris au dépourvu lorsque les marchés obligataires ont dégringolé ce mois-ci, alors que le gouvernement assouplissait certaines de ses strictes restrictions COVID-19 et annonçait des mesures pour soutenir le secteur immobilier.

Les rendements des obligations de référence de la Chine sont à leur plus haut niveau depuis quatre mois, l'obligation à cinq ans ayant augmenté de plus de 30 points de base par rapport à son plus bas niveau de fin octobre pour atteindre 2,721 % et l'obligation à 10 ans de plus de 20 points de base pour atteindre 2,865 %. Un indice des prix du Trésor, qui évolue en sens inverse des rendements, a chuté de 1,5 % ce mois-ci, effaçant des mois de gains.

Wan Maoyuan, résident de Shanghai, a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi le fonds d'obligations à un an qu'il avait acheté il y a trois mois pouvait afficher une perte. "Je l'ai acheté précédemment en pensant qu'au moins le produit pouvait garantir mon capital", a déclaré Wan à Reuters.

Bien que les investisseurs ne réalisent pas de pertes sur de nombreux produits s'ils les conservent jusqu'à l'échéance, les récents changements dans les règles de gestion des actifs exigent que les valeurs nettes d'inventaire soient divulguées en temps réel - un choc brutal pour les investisseurs peu habitués à voir des fluctuations.

"Nous comprenons profondément votre anxiété dans un marché volatile", a déclaré HZBank Wealth Management, une unité de la Bank of Hangzhou, aux investisseurs dans une lettre mercredi. "Nous continuerons à sauvegarder votre patrimoine à vos côtés".

FIN DE LA PÉRIODE HAUSSIÈRE ?

L'unité de gestion d'actifs de la Banque de Chine a également demandé aux investisseurs de ne pas s'inquiéter.

"Les marchés montent et descendent. Les investisseurs doivent avoir la foi et un cœur serein", a déclaré BOC Wealth Management dans une lettre publique aux investisseurs, suggérant aux clients de considérer la volatilité "dans une perspective rationnelle et à long terme".

Un grand nombre d'autres gestionnaires d'actifs qui vendent les produits de gestion de patrimoine des banques aux investisseurs peu enclins au risque, dont Nanyin Wealth Management et CIB Wealth Management, ont écrit des lettres de bonne humeur similaires.

Certains investisseurs ne sont pas convaincus.

Le retraité Shen Jian a transféré 400 000 yuans (60 000 $) d'un produit à revenu fixe vendu par la Bank of Communications vers des dépôts à trois ans, citant les récentes performances "intolérables".

Après le récent effondrement des obligations, les régulateurs chinois ont demandé à certaines institutions financières de rendre compte de leurs conditions de liquidité et de la manière dont elles réagissent aux rachats de produits de gestion de patrimoine, ont déclaré à Reuters trois personnes ayant connaissance de la question.

La chute des obligations "est principalement le résultat d'un plus grand optimisme du marché à l'égard de la future reprise économique" et des attentes que la banque centrale soit moins accommodante à mesure que les liquidités se resserrent, a déclaré Mary Xia, stratège des taux chinois chez UBS Securities.

Le taux repo à sept jours de la Chine, une référence pour les taux du marché monétaire à court terme, est resté au-dessus de 1,8 % pendant la majeure partie de ce mois, un signe de resserrement des liquidités.

"Il faudra peut-être encore un certain temps pour que les données économiques se rétablissent, et l'affaiblissement des données à court terme pourrait, dans une certaine mesure, compenser le frein que représente un appétit plus grand pour le risque sur le marché obligataire", a déclaré M. Xia.

Xu Hanfei, analyste de CIB Research, a écrit dans une note aux investisseurs que le marché obligataire chinois "mousseux" et "surpeuplé" pourrait subir de "lourdes" baisses de prix le reste de l'année en raison d'un tournant dans les politiques de la COVID et d'une amélioration de l'appétit pour le risque.

Xu prévoit la fin du marché haussier des obligations chinoises, le rendement à 10 ans atteignant un sommet d'un an autour de 3 %.

(1 $ = 7,1331 yuan renminbi chinois)