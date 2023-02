Les pressions sur les marges des banques chinoises vont s'atténuer avec le rebond de la demande de prêts

Les marges d'intérêt nettes des banques chinoises, une mesure clé de la rentabilité, ont été mises sous pression au cours des deux dernières années en raison des restrictions généralisées du COVID-19 et de l'effondrement du secteur de l'immobilier qui ont gravement affecté la confiance des consommateurs et des entreprises.

La deuxième plus grande économie du monde ayant supprimé ses restrictions COVID en décembre, les banquiers disent qu'ils voient une reprise de la demande de crédit des ménages dans les mois à venir, déclenchée par un rebond de la consommation, en plus d'une forte reprise des prêts aux entreprises.

Cela devrait favoriser les marges nettes d'intérêts (MNI) des banques chinoises - intérêts perçus sur les prêts par rapport aux intérêts versés sur les dépôts - et, par conséquent, leur rentabilité à un moment où les créanciers occidentaux devraient subir les contrecoups de la faiblesse des économies.

En 2023, les MNI de cinq des plus grands créanciers chinois devraient baisser de 1 à 5 points de base cette année, contre une baisse allant jusqu'à 29 points de base l'année dernière, selon les données de Refinitiv.

Les créanciers devraient également connaître une croissance plus rapide ou stable de leur bénéfice net cette année. La croissance du bénéfice net de la Bank of Communications, par exemple, devrait s'accélérer pour atteindre 7,21 % en 2023, contre 4,75 % en 2022, selon les données.

Alors que le soutien de la politique fiscale de Pékin prend effet et que les activités commerciales reprennent progressivement, la marge d'intérêt nette du secteur bancaire devrait rebondir au second semestre de l'année, a déclaré Wang Yifeng, analyste bancaire chez Everbright Securities Co.

La marge sera également soutenue par la reprise de l'économie, lorsque les banques locales seront en mesure, à plus long terme, de facturer aux clients des taux d'intérêt de prêt plus élevés, a-t-il ajouté.

Les banques ont réduit les taux sur les dépôts, une source clé de financement, afin d'alléger la pression sur les marges l'année dernière après des baisses successives des taux de prêt pour amortir l'économie de l'impact d'une crise de la dette immobilière et de la politique chinoise stricte du zéro COVID.

"L'expansion du crédit se poursuivra pendant le processus de redressement progressif de l'économie", a déclaré Wang. "Avec l'entrée en vigueur des politiques gouvernementales de stabilisation de l'économie, le secteur bancaire pourra, espérons-le, réaliser des gains plus importants."

Les nouveaux prêts bancaires de janvier ont plus que triplé par rapport à décembre et ont dépassé les attentes, selon des données publiées vendredi, alors que la banque centrale cherche à relancer l'économie.

Les données sur les prêts de janvier montrent que les prêts bancaires ont été le "principal

canal" et ont peut-être fourni un moyen moins coûteux de lever des fonds que sur le marché du crédit par rapport à l'année dernière, a écrit Iris Pang, économiste en chef pour la Grande Chine, chez ING dans un rapport.

LES PRÊTS AUX MÉNAGES

Les investisseurs suivront de près les commentaires sur la croissance du crédit des principaux créanciers chinois, dont la Bank of China et l'Agricultural Bank of China, lorsqu'ils présenteront leurs résultats financiers pour 2022 le mois prochain.

Les prévisions de nouveaux prêts cette année se situent entre 22,3 trillions de yuans (3,29 trillions de dollars) et 23 trillions de yuans, selon une enquête de Reuters portant sur cinq estimations d'analystes, ce qui est supérieur aux 21,3 trillions de yuans de l'année dernière.

Les banquiers ont déclaré qu'ils pariaient sur un rebond cette année des prêts aux ménages - principalement des prêts hypothécaires - car la consommation devrait augmenter, certaines banques ayant relevé leurs objectifs de prêts aux particuliers. Des signes timides indiquent que les ventes de maisons neuves dans diverses villes ont fortement augmenté en raison de l'amélioration du sentiment.

Deng, directeur d'une succursale de la PingAn Bank Co dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, a déclaré que l'année dernière, son équipe n'a pu atteindre que 60 % de l'objectif d'émission de 30 millions de yuans de prêts aux particuliers. Cette année, l'objectif a été augmenté de 10%.

"Cet objectif sera réalisable". a déclaré M. Deng. "Les activités commerciales reprennent et les gens sont plus disposés à dépenser."

L'indice de référence du secteur bancaire chinois est en baisse de 0,7 % depuis le début de l'année, contre une chute de 10,4 % l'an dernier.