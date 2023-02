Les ventes de Tesla en Chine ralentissent alors que la baisse des prix s'estompe

Le constructeur automobile américain a presque doublé ses ventes au détail hebdomadaires au cours de la semaine du 20 février pour atteindre 10 703 véhicules par rapport à la semaine précédente, selon les données de la China Merchants Bank International (CMBI) mardi, qui suit les ventes au détail hebdomadaires sur la base des immatriculations d'assurance automobile.

Ce chiffre est le plus élevé après celui de la semaine du 9 janvier, lorsque Tesla a vendu 12 654 voitures Model 3 et Model Y après avoir baissé ses prix de 14 % le 6 janvier.

Cependant, depuis le début de l'année, la moyenne des ventes quotidiennes est de 1 016 voitures, alors qu'en octobre et novembre, ce chiffre était de 1 317, ce qui indique que les réductions de prix pourraient ne pas suffire à accélérer les ventes au premier trimestre par rapport au quatrième.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mardi.

Les ventes ralentissent en partie en raison du vieillissement de la gamme de produits, a déclaré Yale Zhang, directeur général du cabinet de conseil Automotive Foresight basé à Shanghai. Les consommateurs retardent également leurs achats en attendant de voir si les autres fabricants de VE réduisent leurs prix, a déclaré Zhang.

Le constructeur automobile américain est à la traîne par rapport à ses concurrents chinois pour ce qui est de l'introduction de nouveaux modèles, de l'amélioration des systèmes de navigation et de l'ajout de touches intérieures luxueuses ou d'un service clientèle de qualité afin de répondre à un éventail croissant de goûts des consommateurs, selon les analystes et les fans.

Le président-directeur général Elon Musk annoncera la troisième partie du "plan directeur" de Tesla lors de sa journée des investisseurs du 1er mars, au cours de laquelle la société devra convaincre les investisseurs que même si ses rivaux rattrapent leur retard, Tesla peut creuser son avance avec un nouveau bond en avant.

Alors que la concurrence s'intensifie, Tesla vise à accroître ses exportations et à se développer sur de nouveaux marchés pour digérer la production de son usine de Shanghai. Elle a commencé à livrer des voitures en Thaïlande et a installé sa première station Supercharger dans le pays d'Asie du Sud-Est plus tôt en février.

Tesla avait prévu de maintenir la production hebdomadaire moyenne de Shanghai à 20 000 véhicules en février et mars, tandis que son usine dans la capitale allemande, Berlin, a augmenté la production du Model Y à un tiers de celle de Shanghai.

Les performances de Tesla sont conformes à celles de l'ensemble du secteur des VE en Chine, qui a souffert de la fin d'une subvention gouvernementale de plus de dix ans. Sa part du marché fragmenté des véhicules à énergie nouvelle du pays, qui comprend à la fois les voitures entièrement électriques et les voitures hybrides rechargeables, a légèrement diminué, passant de 10 % l'année précédente à 9 %, selon les données du CMBI.

Pendant ce temps, la part de marché de BYD Co Ltd a bondi de 27 % à 37 %, selon les données du CMBI. Les plus petits acteurs du secteur des VE, tels que Leap Motor et Ora de Great Wall Motor Co Ltd, sont parmi ceux dont la part de marché a diminué.