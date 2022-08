La Chine interrompt plus de 20 introductions en bourse parrainées par China Merchants Securities dans le cadre d'une enquête

La bourse de Shenzhen a suspendu 15 plans d'introduction en bourse prévus pour son conseil ChiNext, tandis que la bourse de Shanghai a mis en pause cinq introductions en bourse ciblant son marché STAR axé sur la technologie depuis vendredi dernier, selon les documents de la bourse.

Trois autres introductions en bourse ciblant la Bourse de Pékin ont également été affectées.

Les bourses ont attribué les arrêts à une enquête de la China Securities Regulatory Commission (CSRC) sur China Merchants Securities, leur sponsor commun.

La CSRC a décidé de déposer une plainte contre China Merchants, car elle n'a pas fait preuve de diligence raisonnable et a été soupçonnée de violation des règles lors d'une affaire en 2014, a déclaré le courtier au début du mois.

La maison de courtage a déclaré qu'elle coopérerait pleinement avec la CSRC.

La Chine a juré une "tolérance zéro" envers les fraudes en matière de titres et de comptabilité, cherchant à stabiliser et à réformer ses marchés de capitaux et à canaliser davantage d'argent pour financer l'innovation et la croissance économique.

Parmi les candidats à l'introduction en bourse sur le marché STAR touchés figurent Zhuhai Boya Technology Co, I-TEK OptoElectronics et Wuhan Dameng Database Co.

Parmi les candidats à l'inscription sur ChiNext touchés, citons Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co, Guangzhou v-solution telecommunication technology co, et Shenzhen Q&D Circuits.

Les bourses chinoises ont déjà interrompu le traitement de lots de demandes d'introduction en bourse alors que les régulateurs enquêtaient sur les intermédiaires.