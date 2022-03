China Great Wall Asset Management obtient l'approbation pour une émission obligataire de 1,6 milliard de dollars

Selon les analystes, les entreprises d'État chinoises devraient acquérir davantage d'actifs auprès de promoteurs privés à court de liquidités, alors que Pékin intensifie ses efforts pour stabiliser et renforcer le contrôle d'un secteur en crise qui représente un quart de son économie.

Great Wall est l'une des quatre grandes sociétés de gestion d'actifs (AMC) de Chine qui ont été créées à l'origine pour céder les prêts non performants des grandes banques d'État.

China Orient Asset Management a déclaré lundi dans un document qu'elle a émis 10 milliards de yuans d'obligations au taux d'intérêt nominal de 3,15%, après avoir obtenu l'approbation le mois dernier.

Quelques promoteurs immobiliers publics et privés importants ont également émis précédemment des obligations ou des facilités de prêt garanties pour le financement de fusions et d'acquisitions, notamment China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co et Country Garden.

(1 $ = 6,3753 yuans chinois)