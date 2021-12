La Chine encourage les acquisitions de projets immobiliers pour aider les promoteurs en difficulté - médias d'État

La People's Bank of China (PBOC) et la China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) ont récemment publié un avis à l'intention des institutions financières, les exhortant à renforcer le soutien financier pour ces acquisitions, rapporte le journal.

Au cours des derniers mois, les régulateurs chinois ont légèrement assoupli les restrictions de financement dans le secteur immobilier, afin d'éviter que les risques d'endettement ne se propagent à partir de promoteurs en difficulté, notamment China Evergrande Group et Kaisa Property Holdings.

Les régulateurs demandent instamment aux banques chinoises d'accorder activement des prêts pour financer l'acquisition de projets appartenant à des promoteurs à court d'argent, et d'éviter de réduire ou de retirer les prêts accordés à ces sociétés, selon le China Securities Journal.

Mais seule l'acquisition de projets immobiliers, plutôt que la prise de participation dans les promoteurs en difficulté, serait encouragée, a précisé le journal, citant des sources non identifiées.

Parallèlement, les promoteurs sans problèmes financiers sont également encouragés à émettre des obligations pour financer de telles acquisitions, et la PBOC incite les institutions financières à investir dans de tels instruments de dette, selon le journal.

Des promoteurs, dont China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co (001979.SZ), prévoient d'émettre des instruments de dette via le marché interbancaire à court terme pour financer des fusions et acquisitions, selon les médias locaux.