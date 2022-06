Exclusif - La société chinoise Baidu est en pourparlers pour vendre une participation majoritaire dans la société de streaming vidéo iQIYI - sources

Baidu, qui possède 53 % d'iQIYI et détient plus de 90 % des droits de vote de ses actionnaires, envisage de vendre toutes ses participations dans la société chinoise de services de streaming vidéo, ont déclaré ces deux personnes et deux autres sources familières avec la question.

iQIYI, cotée au Nasdaq, a une valeur marchande de 4 milliards de dollars. La valorisation visée par Baidu, à savoir 7 milliards de dollars pour l'ensemble de la société dans le cadre de sa cession, représenterait un prix d'environ 8,13 dollars par action par rapport à sa dernière clôture de 4,67 dollars.

Les quatre personnes ayant connaissance du plan ont refusé d'être identifiées en raison de contraintes de confidentialité.

Le plan de cession, qui n'a pas été divulgué précédemment par Baidu, intervient après que la société a considéré iQIYI comme un actif non essentiel, et alors qu'elle cherche à se concentrer davantage sur le développement de ses unités d'intelligence artificielle et de conduite autonome à forte intensité de capital, ont déclaré les deux premières sources.

Baidu, dont les activités vont de la recherche sur Internet aux véhicules électriques, avec une expansion dans les services en nuage, les robotsaxis et la conduite autonome ces dernières années, a fait appel à Bank of America pour travailler sur la vente potentielle, ont déclaré les deux autres sources.

Baidu n'a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que Bank of America n'a pas proposé de commentaire immédiat.

"Il s'agit d'une pure rumeur de marché", a déclaré iQIYI dans une déclaration envoyée par e-mail à Reuters, sans fournir d'autres commentaires.

Le plan de vente de la participation élaboré par Baidu, qui vaut près de 50 milliards de dollars en valeur boursière, intervient dans un contexte de répression réglementaire de la Chine depuis fin 2020 à l'encontre des entreprises des secteurs de la technologie, de l'enseignement privé et d'autres secteurs, qui a martelé leurs actions et a forcé certaines d'entre elles à réduire leur expansion dans des domaines secondaires.

La participation dans iQIYI a suscité l'intérêt initial d'un certain nombre de sponsors financiers et d'entreprises publiques, ont déclaré trois des quatre sources, dont la société de capital-investissement PAG basée à Hong Kong.

China Mobile, le plus grand opérateur de réseau mobile au monde en termes d'abonnés et propriétaire du service de streaming Migu Video, fait également partie des acheteurs potentiels, ont déclaré deux des personnes ayant connaissance du dossier.

PAG a refusé de commenter. China Mobile n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Si Baidu atteint son objectif de valorisation, cela représenterait une prime de plus de 100 % par rapport au prix moyen de l'action iQIYI au cours des trois derniers mois, soit 3,97 $. Les actions de la société de streaming ont perdu 70 % au cours des 12 derniers mois, dans le contexte d'une baisse générale des actions technologiques chinoises.

Les conditions de l'accord n'ont pas encore été finalisées et sont susceptibles d'être modifiées, selon les sources.