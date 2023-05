Joe Biden va nommer une démocrate à un siège clé de l'autorité américaine de régulation des télécommunications -sources

M. Gomez, avocat démocrate spécialisé dans les télécommunications, est actuellement conseiller principal au Bureau du cyberespace et de la politique numérique du département d'État, où il dirige les préparatifs des États-Unis en vue de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2023.

M. Biden prévoit également de renommer pour un nouveau mandat de cinq ans le commissaire démocrate Geoffrey Starks et le commissaire républicain Brendan Carr, ont indiqué les sources, sous couvert d'anonymat. Sans l'intervention du Sénat, M. Starks devrait quitter ses fonctions en janvier et M. Carr en janvier 2025.

Depuis janvier 2021, la FCC est dans l'impasse à 2 contre 2, bloquant les efforts des démocrates pour rétablir les règles historiques sur la neutralité de l'internet révoquées par le président républicain de l'époque, Donald Trump. Les lois sur l'internet ouvert cherchent à interdire aux fournisseurs de services internet de bloquer ou de ralentir le trafic ou de proposer des "voies rapides" payantes.

En juillet 2021, M. Biden a signé un décret encourageant la FCC à rétablir les règles relatives à la neutralité de l'internet adoptées en 2015 par le président de l'époque, Barack Obama.

La première candidate de M. Biden à ce poste, Gigi Sohn, une ancienne fonctionnaire de la FCC, s'est retirée en mars après trois auditions. Elle a reproché à ses adversaires de l'industrie d'avoir fait échouer sa nomination.

Les démocrates détiennent une courte majorité (51-49) au Sénat. Mme Gomez pourrait avoir plus de facilité à être confirmée que Mme Sohn, qui a dû faire face à une forte opposition républicaine et a vu sa nomination infructueuse attendre un vote pendant plus de 16 mois.

Mme Gomez a été administratrice adjointe de l'Administration nationale des télécommunications et de l'information du ministère du commerce de 2009 à 2013 et a occupé divers postes à la FCC pendant 12 ans. Elle a également été responsable des affaires gouvernementales chez Sprint Nextel et associée chez Wiley Rein LLP, un cabinet d'avocats de Washington, où elle dirigeait le groupe chargé des médias et de la technologie.

La Chine reste l'un des grands dossiers de la FCC.

La FCC s'inquiète de plus en plus des entreprises de télécommunications chinoises qui ont obtenu l'autorisation d'opérer aux États-Unis il y a plusieurs dizaines d'années. En 2019, la FCC a voté pour refuser à l'entreprise publique chinoise de télécommunications China Mobile Ltd le droit de fournir des services aux États-Unis et a ensuite retiré les autorisations américaines à plusieurs autres entreprises de télécommunications chinoises, dont China Telecom Corp.