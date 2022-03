Les expéditions de smatphones en Chine en chute libre

Selon le CAICT, les expéditions de téléphones mobiles dans la République Populaire de Xi Jinping sont tombées de 21,3 millions en février 2021 à 14,5 millions en février 2022, alors qu’elles étaient encore de 32,4 millions en janvier 2022.

Expéditions domestiques de smartphones en Chine (histogramme bleu = nombre d'expéditions en millions / courbe rouge = variation d'une année à l'autre en %, Source : China Mobile Phone Market Report, Jan. 2022)

De multiples raisons peuvent expliquer cette baisse des expéditions mais la principale reste la pénurie de puces à laquelle les constructeurs doivent faire face.

Une combinaison de facteurs, dont une mauvaise estimation de la demande, des fermetures d'usine inattendues et des tensions entre les États-Unis et la Chine, a incité un certain nombre de constructeurs automobiles à signaler des problèmes d'approvisionnement en puces. Cette pénurie s'est depuis étendue à de nombreux types de puces et à tous les types de matériel, y compris les smartphones.