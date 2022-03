China Moly déclare que des "progrès significatifs" ont été réalisés dans le cadre du litige concernant la mine Tenke.

Le différend entre China Moly et la société minière d'État de la République démocratique du Congo, la Gécamines, qui détiennent respectivement 80 % et 20 % des parts de la mine TFM, a débuté en août de l'année dernière lorsque le gouvernement congolais a formé une commission chargée de réévaluer les réserves et les ressources de la mine afin de "faire valoir équitablement leurs droits".

Un porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katembwe, a déclaré dans un communiqué daté du 28 mars que la procédure judiciaire "reste suspendue en vue de restaurer un climat d'échange et d'harmonie entre les parties", ajoutant que le gouvernement avait proposé une feuille de route pour sortir de la crise.

"Cela marque une étape importante dans les communications entre CMOC et le gouvernement de la RDC concernant le paiement de redevances supplémentaires pour l'augmentation des réserves à TFM", a déclaré China Moly dans un communiqué mercredi soir.

L'entreprise chinoise a déclaré qu'elle et la Gecamines engageraient une tierce partie internationalement reconnue pour effectuer l'évaluation, comme l'exige le gouvernement congolais, et pour promouvoir un "règlement fondamental" du différend.

"Le communiqué ... renforce encore notre confiance pour investir en RDC", a déclaré China Moly dans le communiqué, citant son PDG Sun Ruiwen, qui a également promis de faire avancer la construction de la mine de cuivre et de cobalt TFM et Kisanfu en 2022.

Le projet TFM a produit 209 120 tonnes de cuivre et 18 501 tonnes de cobalt en 2021. Il vise une production annuelle de 227 000-267 000 tonnes de cuivre et de 17 500-20 500 tonnes de cobalt en 2022.