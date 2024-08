China National Medicines Corporation Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la distribution de produits pharmaceutiques. Les principaux produits de la société comprennent des médicaments chinois exclusifs, des préparations de médicaments chimiques, des matières premières chimiques, des antibiotiques, des médicaments biochimiques, des produits biologiques, des stupéfiants, des médicaments psychotropes, des vaccins et des aliments diététiques, entre autres. La société est également impliquée dans la production de produits pharmaceutiques et la fourniture de services d'entreposage par l'intermédiaire de ses filiales.