Le premier projet chinois de production de vapeur à partir de l'énergie nucléaire est entré en production mercredi, a déclaré la société d'État China National Nuclear Corp (CNNC) dans un message Wechat annonçant la dernière étape en date des efforts chinois pour décarboniser l'industrie lourde.

Le projet Heqi No. 1 de la centrale nucléaire de Tianwan, dans la province orientale de Jiangsu, produit de la vapeur qui sera utilisée par une entreprise pétrochimique dans la ville portuaire de Lianyungang.

Le projet et la centrale de Tianwan sont gérés par China National Nuclear Power Co.

L'intégration des centrales nucléaires à d'autres applications, telles que le refroidissement et le chauffage, est appelée cogénération et peut présenter des avantages économiques et environnementaux, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique.

En décembre 2022, la centrale de Qinshan, dans la province orientale du Zhejiang, est devenue le premier projet à fournir de l'énergie thermique d'origine nucléaire à des fins industrielles.