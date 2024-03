CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED a pour principale activité le développement, la distribution et les services de logiciels. La société exerce ses activités par le biais du développement de produits logiciels, qui proposent des produits logiciels de base, des produits liés à l'autocontrôle, des produits liés à la sécurité de l'information, et des produits combinant logiciels et matériels ; de solutions et services industriels, qui concernent des secteurs tels que les brevets, les urgences, le transport ferroviaire, le médical, l'énergie électrique, la surveillance de la sécurité, les taxis, la finance et les statistiques, entre autres, ainsi que des services logiciels, qui concernent la fourniture de services à valeur ajoutée de cloud computing, de construction urbaine intelligente et de télécommunications de troisième génération (3G).

Secteur Logiciels