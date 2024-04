China Natural Resources, Inc. est une société holding. La société détient des droits miniers qui lui permettent d'exploiter, de traiter et de vendre des métaux non ferreux extraits ou produits à la mine de Yangchong située dans la province d'Anhui en République populaire de Chine (RPC). La société exerce ses activités dans le secteur de l'exploration et de l'exploitation minière des métaux non ferreux. La société se concentre sur l'acquisition et l'exploitation de droits miniers, y compris l'exploration, l'extraction minière, le traitement et la vente de fer, de zinc et d'autres métaux non ferreux extraits ou produits dans des mines situées principalement dans la province d'Anhui en RPC, ainsi que sur l'exploitation d'entreprises connexes. La société exerce ces activités par l'intermédiaire de sa filiale indirecte, Wuhu Feishang Mining Development Co. Limited (Wuhu Feishang). La société en est aux premiers stades de l'exploration pour trouver du minerai exploitable supplémentaire à la mine de Yangchong. La principale activité de Wuhu Feishang est l'extraction de zinc, de fer et d'autres minéraux destinés à être distribués en RPC.

Secteur Services des eaux