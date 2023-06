China Nonferrous Gold nomme Zhishuo directeur général

China Nonferrous Gold Ltd - société d'exploration et de développement minier exploitant le projet aurifère Pakrut au Tadjikistan - Zhang Hui, directeur exécutif et directeur général, a démissionné de ses fonctions, avec effet au 30 mai. La société nomme Feng Zhishuo aux deux postes avec effet le même jour. De 2013 à 2018, Feng a travaillé en tant que directeur du département technique et directeur général par intérim de China Nonferrous Kabwe Mining Co Ltd (Zambie) et, de 2018 à 2019, en tant que directeur géologique du gisement du sud-est de NFC Africa Mining PLC (Zambie).

Cours actuel de l'action : 1,60 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 73

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

