China Nonferrous Gold Limited est une société d'exploration et de développement minier. La société se concentre sur des projets au Tadjikistan. Elle détient une licence d'exploration et d'essai sur la zone de licence de Pakrut, qui couvre 63 kilomètres carrés (km2). La zone de licence est située dans la ceinture aurifère de Tian Shan. La société, par l'intermédiaire de sa filiale LLC Pakrut, possède une licence d'exploration et d'essai minier sur la zone de licence Pakrut, une zone d'exploration qui s'étend sur environ 6 300 hectares. Elle détient 100 % de la production du projet aurifère Pakrut. Le gouvernement de la République du Tadjikistan lui a accordé une licence d'exploitation complète pour le projet aurifère Pakrut. Des ressources totales conformes au code JORC de 4 808 000oz Au, en supposant une teneur de coupure de 0,75g/T, ont été définies dans le cadre du projet aurifère Pakrut. En plus du projet aurifère Pakrut, la société se concentre sur trois autres systèmes minéralisés dans la zone du permis d'exploration : Pakrut Est, Rufigar et Sulfidnoye.

Secteur Or