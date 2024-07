Les actions des plus grands producteurs chinois de terres rares ont augmenté lundi après que Pékin a annoncé des réglementations visant à protéger les approvisionnements en minéraux stratégiques dans l'intérêt de la sécurité nationale, une mesure qui, selon certains acteurs du marché, pourrait potentiellement resserrer l'offre.

Les réglementations, publiées samedi par le Conseil d'État chinois, entrent en vigueur le 1er octobre et stipulent que les ressources en terres rares - un groupe de 17 minéraux utilisés dans des produits allant des aimants dans les véhicules électriques à l'électronique grand public - appartiennent à l'État.

Les actions de China Northern Rare Earth Group High-Tech, China Rare Earth Resources and Technology, Rising Nonferrous Metals Share et Shenghe Resources Holding ont bondi respectivement de 4,8 %, 4,1 %, 1,8 % et 0,5 %.

Le règlement fait suite à un projet de règlement datant du début de l'année 2021, avec des changements tels que la suppression d'une formulation antérieure indiquant que les entreprises engagées dans la fusion et la séparation des terres rares pouvaient utiliser des fournitures importées en plus des quotas d'approvisionnement alloués.

"Nous pensons qu'il pourrait y avoir un contrôle supplémentaire sur la fusion et la séparation du minerai importé", a écrit Sinolink Securities dans une note.

La Chine est le principal producteur mondial de terres rares et a pris diverses mesures pour renforcer la gestion de l'industrie, alors même que les pays occidentaux tentent de remodeler les chaînes d'approvisionnement pour réduire leur dépendance à l'égard de l'offre chinoise.

Certains acteurs de l'industrie ont déclaré qu'ils cherchaient à obtenir plus de clarté sur les nouvelles réglementations.

"Ce que nous avons obtenu jusqu'à présent, c'est que cela pourrait ne pas avoir beaucoup d'impact sur le commerce international pour le moment, mais il est difficile de dire si ce sera le cas à l'avenir", a déclaré un acheteur de terres rares à l'étranger, refusant d'être nommé car il n'est pas autorisé à s'adresser aux médias.

"On a l'impression qu'il pourrait y avoir une tendance à ce que les exportations nécessitent une licence spécifique, mais la formulation elle-même n'est pas assez claire", a déclaré un analyste sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Un autre analyste, qui a également refusé d'être nommé, a déclaré que les nouvelles réglementations signifient qu'il est probable que, contrairement à 2023, la Chine s'abstiendra d'émettre un troisième lot de quotas d'approvisionnement cette année.

Ge Honglin, président de l'Association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux, a déclaré que les réglementations réduiraient la demande de l'industrie pour les ressources non renouvelables, prolongeraient la durée de vie des mines et réduiraient les dommages causés à l'environnement.