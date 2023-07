CHINA OIL HBP SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fourniture de services d'exploitation du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités à travers trois segments. Le segment des équipements de champs pétrolifères et gaziers et de l'ingénierie en entreprise générale est engagé dans la fourniture d'équipements de systèmes d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, ainsi que dans les services d'ingénierie en entreprise générale. Le secteur des équipements et services de protection de l'environnement dans le domaine de la pétrochimie fournit des services techniques, notamment en matière d'automatisation et d'élimination des polluants, entre autres. Le secteur Développement et utilisation du pétrole et du gaz est engagé dans l'investissement de projets de stations-service et autres. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.