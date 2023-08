China Overseas Property Holdings Limited est une société holding d'investissement dont l'activité principale consiste à fournir des services de gestion immobilière. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le segment des services de gestion immobilière est principalement engagé dans la fourniture de services de gestion immobilière tels que la sécurité, les réparations et l'entretien, le nettoyage et l'entretien des jardins pour les communautés résidentielles, les propriétés commerciales, les propriétés gouvernementales et les sites de construction. Le segment des services à valeur ajoutée se consacre principalement à l'ingénierie, à l'examen des plans de construction, au conseil en matière de sélection des équipements et des installations pour les promoteurs immobiliers et les autres sociétés de gestion immobilière. Le segment est également engagé dans l'exploitation d'actifs communautaires, de services de vie à domicile et de services commerciaux. Le secteur d'activité du commerce de places de parking est engagé dans la vente et l'achat de places de parking.

Secteur Services immobiliers