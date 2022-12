La société chinoise Sinopec achète 49% du détaillant pétrolier thaïlandais Susco Dealer

L'investissement de Sinopec Hongkong Co Ltd combine la base d'approvisionnement en carburant du raffineur chinois et sa marque avec le réseau de vente au détail de la société thaïlandaise, a déclaré Sinopec dans un communiqué, sans préciser le montant de l'investissement.

La coentreprise étudiera également la possibilité de se développer dans le secteur des énergies nouvelles et à faible teneur en carbone, comme les véhicules électriques, l'hydrogène et les biocarburants, a-t-il ajouté.

Sinopec Hongkong fournit et négocie des produits pétroliers raffinés à Hongkong et sur les marchés voisins de la région Asie-Pacifique.

Unité du grossiste et détaillant de carburant Susco Public Company Ltd, Susco Dealer est spécialisée dans la fourniture de carburant dans la capitale thaïlandaise Bangkok, y compris le ravitaillement en carburéacteur dans ses principaux aéroports.