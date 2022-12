La société chinoise Sinopec nomme un nouveau directeur pour sa branche commerciale Unipec.

Zhong, 54 ans, remplace Chen Gang, qui doit céder le poste de directeur général en janvier après avoir atteint l'âge de la retraite de 60 ans.

Avant cette nouvelle nomination, Zhong était responsable de l'approvisionnement en pétrole brut, du commerce ainsi que de l'expédition pour Unipec.

Sinopec est le plus grand raffineur de pétrole brut au monde par sa capacité totale.

Zhong a commencé sa carrière pétrolière au début des années 1990 à la raffinerie de Zhenhai, filiale de Sinopec, dans l'est de la Chine, après avoir travaillé pendant des années comme responsable de la planification de Zhenhai, l'usine la plus grande et la plus rentable de Sinopec. Il a déménagé pour devenir le vice-président d'Unipec en 2015.

"La longue expérience professionnelle de Zhong à Zhenhai signifie qu'il est un expert de l'économie des raffineries avec une compréhension approfondie des besoins des raffineries", a déclaré une source industrielle proche d'Unipec.

Formellement connue sous le nom de China International United Petroleum & Chemical Co, Unipec a transformé environ 8 millions de barils par jour de pétrole brut et de produits raffinés en 2021, à égalité avec le premier négociant indépendant en énergie au monde, Vitol.

Unipec a également intensifié l'approvisionnement et le commerce de gaz naturel liquéfié (GNL), ayant récemment conclu d'importants accords d'approvisionnement à long terme avec les principaux exportateurs de GNL, le Qatar et les États-Unis.

Sous la direction de Zhong, Sinopec se concentrera de plus en plus sur la rentabilité en augmentant les approvisionnements en pétrole brut avec les producteurs ainsi qu'avec les majors pétrolières internationales, selon des sources industrielles.

Cependant, la société doit également faire face à des défis tels que le ralentissement de la demande intérieure de pétrole, affectée par les restrictions COVID du pays, dans un contexte mondial de transition énergétique, et un climat géopolitique plus complexe, ont-elles ajouté.

Par ailleurs, Unipec a nommé ces dernières semaines deux nouveaux vice-présidents - Wang Yuning, ancien chef du bureau des produits dérivés, et Zhang Guoxin, ancien chef de la division des finances, ont déclaré le représentant de la société et l'une des sources.