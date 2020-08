Les chinois PetroChina et Sinopec dans le rouge au premier semestre

Données financières CNY USD EUR CA 2020 2 449 Mrd 357 Mrd 300 Mrd Résultat net 2020 17 988 M 2 625 M 2 206 M Dette nette 2020 37 000 M 5 400 M 4 537 M PER 2020 40,1x Rendement 2020 4,07% Capitalisation 464 Mrd 67 581 M 56 884 M VE / CA 2020 0,20x VE / CA 2021 0,19x Nbr Employés 402 206 Flottant 29,5% Graphique CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 4,07 CNY Dernier Cours de Cloture 3,09 CNY Ecart / Objectif Haut 78,3% Ecart / Objectif Moyen 31,6% Ecart / Objectif Bas 6,04% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Yong Sheng Ma President, General Manager, Executive Director Dong Zhao Chairman-Supervisory Board Yu Zhuo Zhang Chairman Donghua Shou Chief Financial Officer Zhen Ying Jiang Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION -25.59% 67 581 RELIANCE INDUSTRIES LTD 39.77% 183 790 EXXON MOBIL CORPORATION -41.69% 172 047 BP PLC -43.98% 70 976 NESTE OYJ 44.42% 40 917 PTT -16.48% 33 736