Exclusif - Des entreprises chinoises sont en pourparlers avancés avec le Qatar pour des participations dans des champs gaziers et l'achat de GNL - sources

Il s'agirait du premier partenariat de ce type entre les deux nations, qui comptent parmi les principaux consommateurs et producteurs de GNL au monde, alors que l'exportateur d'énergie du Moyen-Orient cherche à élargir sa clientèle asiatique à. Les sociétés énergétiques mondiales étaient auparavant les principaux investisseurs dans l'industrie gazière du Qatar.

L'accord d'approvisionnement qatari aidera la Chine à créer un tampon contre la volatilité des prix spot et à diversifier ses importations. Les relations avec deux fournisseurs majeurs, les États-Unis et l'Australie, sont au plus bas, et un autre, la Russie, est en pleine guerre et fait face à des sanctions généralisées. Pékin considère le gaz comme un combustible de transition stratégique pour remplacer le charbon sur son chemin vers la neutralité carbone d'ici 2060.

Le Qatar a été le plus grand fournisseur de GNL de la Chine après l'Australie au cours des cinq premiers mois de 2022, selon les données de Refinitiv Eikon.

La CNPC et Sinopec, contrôlées par l'État, devraient investir une participation de 5% chacune dans deux trains d'exportation distincts, qui font partie du projet d'expansion North Field de près de 30 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters les trois sources ayant connaissance des discussions.

"La participation, même minime, permettrait aux Chinois d'avoir un accès direct à ce projet hautement mondialisé et d'apprendre son expertise en matière de gestion et d'exploitation", a déclaré l'une des sources, un haut responsable de l'industrie basé à Pékin.

L'expansion du champ nord comprend six trains de GNL qui feront passer la capacité de liquéfaction du Qatar de 77 millions de tonnes par an (mtpa) à 126 mtpa d'ici 2027, consolidant ainsi son statut de premier producteur mondial. Le Qatar considère chaque train d'exportation comme une entreprise commune et CNPC et Sinopec investiront dans un train chacune, ont précisé les sources.

Sinopec a refusé de commenter. Un représentant de CNPC a déclaré qu'il n'avait aucune information à partager.

QatarEnergy n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

En outre, CNPC et Sinopec négocient avec la société d'État QatarEnergy pour acheter jusqu'à 4 mtpa de GNL chacune pour une durée maximale de 27 ans, ont déclaré deux des sources, dans ce qui serait les plus gros contrats d'achat du combustible super réfrigéré entre les deux nations.

En 2021, la Chine a importé près de 9 millions de tonnes de GNL du Qatar, soit 11 % des importations totales de GNL du pays.

Les discussions portent sur la tarification des accords d'approvisionnement à long terme qui seront liés au marché mondial du pétrole, a indiqué une autre des trois sources.

QatarEnergy a déclaré dimanche que TotalEnergies était devenu son premier partenaire pour le projet, en obtenant une participation de 25 % dans un train. Les acheteurs asiatiques devraient constituer la moitié du marché du projet, et les acheteurs européens le reste, a déclaré le directeur général de QatarEnergy.

Exxon Mobil Corp, Shell, ConocoPhillips et Eni avaient également soumis des offres pour le projet.

"La participation chinoise dans les trains est davantage un investisseur financier, car la participation est très faible. La clé est la négociation des prix pour les prises de gaz à long terme", a déclaré la troisième source.

Cette personne a ajouté que les entreprises indiennes sont également intéressées à discuter de participations avec le Qatar, mais n'a pas donné de détails.

La Chine, premier acheteur mondial de GNL en 2021, importe 45 % de ses besoins en gaz naturel et considère le Qatar comme un fournisseur fiable à long terme après la signature d'une série d'accords d'achat avec les États-Unis fin 2021.