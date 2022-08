Le retrait de la cote du NYSE chinois pourrait ouvrir la voie à un accord d'audit avec les États-Unis, selon des analystes

Les cinq entreprises d'État, dont la grande société pétrolière Sinopec et China Life Insurance, dont les audits ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part du régulateur américain des valeurs mobilières, ont déclaré vendredi qu'elles se retireraient volontairement de la cote du NYSE.

La Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) avait signalé en mai que ces cinq sociétés et bien d'autres ne respectaient pas les normes d'audit américaines, et le retrait de la liste indique que la Chine pourrait faire des compromis pour permettre aux auditeurs américains d'accéder aux comptes des sociétés privées chinoises cotées aux États-Unis, selon certains analystes.

Pékin et Washington sont en pourparlers pour mettre fin à un différend qui menaçait d'évincer des centaines d'entreprises chinoises de leur cotation à New York si la Chine ne se conformait pas à la demande de Washington d'un accès complet aux livres des entreprises chinoises cotées aux États-Unis.

"Le fait que les sociétés d'État ne soient pas cotées aux États-Unis permet à la partie chinoise de faire des compromis dans les négociations", a déclaré un avocat des marchés financiers de Hong Kong, qui a refusé d'être nommé en raison de la sensibilité de la question.

"Ils étaient plus inquiets de l'accès aux comptes des entreprises d'État", a déclaré l'avocat, faisant référence aux autorités de Pékin. "On ne pense pas que beaucoup de sociétés privées aient des données aussi sensibles que les SOE".

Certains observateurs étaient toutefois moins optimistes quant à l'impact des radiations de la cote.

"En retirant les entreprises d'État de la table, cela donnerait, en théorie, plus de marge de manœuvre aux Chinois pour faire quelques concessions", a déclaré Paul Gillis, professeur retraité de l'école de gestion Guanghua de l'Université de Pékin.

"Mais je pense qu'avec l'environnement politique général entre les États-Unis et la Chine étant ce qu'il est, il est difficile de parvenir à un accord."

UN ACCÈS COMPLET

Les régulateurs américains demandent depuis des années un accès complet aux documents de travail des audits des sociétés chinoises cotées à New York, mais les autorités chinoises ont repoussé cette demande pour des raisons de sécurité nationale.

En mai, un haut fonctionnaire de la SEC a déclaré que la Chine pourrait accepter le retrait volontaire de la liste des sociétés jugées "trop sensibles" pour se conformer aux exigences américaines, ce qui permettrait au reste des sociétés et des cabinets d'audit de se conformer aux processus d'inspection et d'enquête américains, et d'éviter d'éventuelles interdictions de commerce.

La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières n'a pas répondu à une demande de renseignements lundi après-midi.

Plus de 270 sociétés chinoises sont identifiées comme risquant une interdiction de négociation, le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) des États-Unis, qui supervise les audits des sociétés cotées aux États-Unis, ayant décidé qu'il n'avait pas un accès complet à leurs travaux d'audit.

Les inquiétudes concernant l'avenir de ces sociétés sur les bourses de New York ont tourbillonné ces derniers mois, les gestionnaires de fonds mondiaux détenant des actions chinoises cotées aux États-Unis se déplaçant régulièrement vers leurs homologues cotées à Hong Kong.

Il y a quinze jours, Alibaba Group Holding a annoncé qu'il allait transformer sa cotation secondaire à Hong Kong en une double cotation primaire, ce qui, selon les analystes, faciliterait les choses à l'avenir si le géant du commerce électronique voulait un jour se retirer de la cote aux États-Unis.

"En ce qui concerne les entreprises privées cotées aux États-Unis, le fait qu'elles puissent bénéficier d'une plus grande discrétion pour coopérer avec le PCAOB dépendra probablement de la sensibilité des données contenues dans leurs documents d'audit", a déclaré Weiheng Chen, responsable de la pratique de la Grande Chine au cabinet d'avocats Wilson Sonsini.

Les entreprises privées qui possèdent de grandes quantités de données géographiques et de données qui suivent la localisation, les mouvements et les comportements sociaux des individus et des entreprises, sont plus susceptibles d'être considérées comme sensibles, a déclaré Chen.

Après le retrait de la cote des cinq entreprises d'État, seules deux entreprises d'État resteront cotées aux États-Unis - China Eastern Airlines et China Southern Airlines.

"La Chine devrait être motivée pour coopérer avec la SEC américaine afin de s'assurer que les entreprises chinoises ne disposant pas d'informations sensibles ne seront pas coupées des marchés financiers américains", ont écrit les analystes de Jefferies.