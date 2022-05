Plus de 80 entreprises, dont le chinois JD.com, ajoutées à la liste de la SEC américaine, risquent d'être radiées de la cote

La SEC a étendu mercredi la liste, composée d'entités chinoises cotées aux États-Unis, à titre provisoire, en vertu d'une loi de 2020 connue sous le nom de "Holding Foreign Companies Accountable Act".

Cette loi, promulguée par le président de l'époque, Donald Trump, vise à retirer les sociétés étrangères des bourses américaines si elles ne respectent pas les normes d'audit américaines pendant trois années consécutives.

D'autres grandes entreprises chinoises ont été ajoutées à la liste de la SEC, notamment JinkoSolar Holding Co Ltd, NIO Inc, et China Petroleum & Chemical Corp.

Des sources avaient déclaré à Reuters le mois dernier que les régulateurs chinois avaient demandé à certaines des entreprises du pays cotées aux États-Unis, dont Alibaba, Baidu et JD.com, de préparer davantage de divulgations d'audit.

La Chine a également proposé, début avril, de réviser les règles de confidentialité sur les cotations offshore, une mesure visant à supprimer un obstacle juridique à la coopération sino-américaine en matière de surveillance des audits et à imposer aux entreprises chinoises de protéger les secrets d'État.

Ce développement est intervenu après qu'un organisme de surveillance américain ait déclaré en mars qu'il continuait à dialoguer avec les régulateurs chinois pour obtenir l'accès aux dossiers de leurs auditeurs, mais qu'il n'était pas clair si le gouvernement chinois accorderait l'accès requis par une nouvelle loi américaine sur la cotation.

