China Petroleum & Chemical Corporation est spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de produits pétroliers (49,9%) : 198,3 Mt de produits pétroliers (essence, gasoil et produits distillés) vendues en 2018. A fin 2018, le groupe exploite un réseau de 30 661 stations-services implantées en Chine ; - pétrochimie (16,4%) : éthylène, résine, polymère, urée, etc. ; - raffinage de pétrole brut (5,3%) : 244 Mt de pétrole raffinées ; - exploration et production (3,6%) : 288 millions de barils de pétrole brut et 27,6 milliards de m3 de gaz naturel produits ; - autres (24,8%).

