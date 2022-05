USA-L'Onu votera jeudi sur un renforcement des sanctions contre la Corée du Nord 26/05/2022 | 02:58 Envoyer par e-mail :

NATIONS UNIES, 25 mai (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies votera jeudi sur une proposition des Etats-Unis visant à renforcer les sanctions contre la Corée du Nord en raison de ses nouveaux tirs de missiles balistiques, une décision qui, selon la Chine, ne résoudra aucun problème. Le vote intervient après que Pyongyang a effectué trois tirs de missiles balistiques au lendemain de la visite du président américain Joe Biden en Asie, et ce, alors qu'ils sont interdits par le Conseil de sécurité. Le projet de résolution "limiterait davantage la capacité de la Corée du Nord à faire avancer ses programmes illégaux d'armes de destruction massive et de missiles balistiques, il rationaliserait l'application des sanctions et faciliterait davantage l'acheminement de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin", a déclaré un responsable américain. Une résolution doit recueillir neuf voix en sa faveur et aucun veto de la part de la Russie, de la Chine, de la France, de la Grande-Bretagne ou des Etats-Unis pour être adoptée. "Nous ne pensons pas qu'une résolution telle que celle proposée par les Etats-Unis puisse résoudre un quelconque problème", a déclaré à Reuters un porte-parole de la mission chinoise auprès des Nations unies, ajoutant que la Chine avait plutôt proposé que le Conseil adopte plutôt une déclaration formelle. (Reportage Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)

