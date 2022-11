Les courtiers et les investisseurs soutiennent les entreprises d'État chinoises et suivent la ligne de Pékin.

Les courtiers se sont empressés de recommander à leurs clients des actions "sous-évaluées" d'entreprises d'État, tandis que les gestionnaires de fonds font la promotion active de fonds négociés en bourse (ETF) ciblant le secteur, après que le principal régulateur chinois des valeurs mobilières ait appelé à une meilleure compréhension de la valeur intrinsèque des entreprises d'État en début de semaine.

La Chine a intensifié ses efforts pour réformer ses entreprises d'État au cours des trois dernières années afin de les alléger et de les renforcer, mais cela n'a guère contribué à changer la perception de l'Occident selon laquelle les entreprises d'État sont inefficaces et ont tendance à négliger les intérêts des actionnaires privés.

Ces avenants font suite à la promesse faite le mois dernier par le président Xi Jinping de "consolider et développer sans relâche le système de propriété publique", d'accélérer la restructuration de l'économie d'État et de rendre les entreprises d'État "plus fortes, meilleures et plus grandes".

Les actions des entreprises d'État ont surperformé le marché en général cette semaine. Un indice qui suit les entreprises d'État centrales a gagné plus de 3 %, par rapport à l'indice composite de Shanghai, qui est resté pratiquement inchangé.

L'entreprise d'État China Railway Construction a bondi d'environ 11 % cette semaine, et China Communications Construction a bondi d'environ 25 %, en voie de réaliser son plus gros gain hebdomadaire en sept ans.

Yi Huiman, président de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, a exhorté l'industrie des valeurs mobilières à explorer un système idiosyncrasique pour évaluer les différents types d'actions, afin de mieux répartir les ressources.

"Les évaluations excessivement basses des entreprises d'État cotées en bourse ont entravé leur capacité à se développer par le biais de ventes d'actions supplémentaires, de fusions et acquisitions ou de restructurations", a déclaré Shenwan Hongyuan Securities dans un rapport de cette semaine qui encourage la réévaluation des entreprises d'État.

Les SOE centrales, qui sont contrôlées par le gouvernement central chinois, se négocient à 9 fois les bénéfices, contre 16,8 pour le marché au sens large, et 43,9 pour les sociétés privées cotées. Cela signifie que les entreprises privées chinoises sont environ cinq fois plus valorisées que leurs homologues publiques.

Investir dans les entreprises d'État est sûr et potentiellement rentable car ces entreprises sont essentielles à la sécurité nationale et à l'innovation technologique de la Chine dans un contexte de "rivalité de pouvoir", a déclaré Shenwan Hongyuan.

Industrial Securities Co a déclaré que les entreprises d'État centrales sont la principale force dans la quête de la Chine pour l'autodépendance et la suprématie technologique, de sorte que la réforme et l'innovation des entreprises d'État sont "l'hélice de la réévaluation".

D'autres maisons de courtage, dont Haitong Securities, Citic Securities et Guotai Junan Securities, ont rejoint le chœur de soutien à la réévaluation des entreprises d'État.

Pour aider à canaliser les capitaux vers le secteur public, la China Securities Index Co a publié ce mois-ci une série de nouveaux indices ciblant les entreprises d'État dans les domaines de la technologie, de l'énergie et des dividendes élevés.

L'éditeur d'indices appartenant à l'Etat déploie également une série d'indices d'obligations d'entreprises axées sur les SOE, afin d'encourager les gestionnaires de fonds à créer des ETF.

"La fenêtre s'ouvre pour la réévaluation des SOE", a déclaré Bosera Asset Management Co dans un communiqué jeudi, en promouvant un ETF basé sur l'indice CSI Central-SOEs Tech Innovation.

Mais ce système à caractéristique chinoise se heurte aux critères occidentaux, ont déclaré certains gestionnaires de fonds étrangers.

Le gestionnaire d'actifs américain WisdomTree Investments gère un ETF axé sur la Chine qui exclut les SOE, estimant que le rendement des actionnaires n'est pas la priorité absolue pour ces entreprises et qu'elles adhèrent davantage aux souhaits du gouvernement.

À mesure que la Chine poursuit sa croissance, en fin de compte, "les entreprises privées génèrent une meilleure rentabilité que les entreprises d'État", a déclaré Liqian Ren, qui gère les investissements de WidsomTree en Chine.

Thomas Masi, partenaire basé à New York et gestionnaire de portefeuille d'actions chez GW&K, a déclaré que lui aussi évite largement les entreprises d'État chinoises par crainte de conflits d'intérêts.

"Si l'entreprise est super prospère, cela ne suffit pas pour nous. Ce que nous demandons, c'est si les actionnaires vont en profiter ou si le gouvernement va demander à l'entreprise d'utiliser les liquidités d'une certaine manière ou de faire un service national", a déclaré Masi.