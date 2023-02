Les actions de China Renaissance grimpent après une déclaration sur la disparition du président

La banque d'investissement basée à Pékin, qui n'a pas divulgué de détails sur l'enquête impliquant Bao Fan ni précisé quelles autorités, a réaffirmé que les affaires et les opérations de la société restaient normales.

Les actions de China Renaissance ont grimpé jusqu'à 7,74 HK$ dans les premiers échanges lundi, le plus haut depuis le 22 février, avant de réduire les gains à 7,34 HK$, toujours en hausse de 3,4 %, par rapport à une baisse de 0,8 % de l'indice de référence Hang Seng.

L'action a plongé de 50 % le 17 février après que la banque boutique a déclaré ne pas être en mesure de joindre son président et actionnaire majoritaire, Bao, un célèbre négociateur qui a participé à une série de grandes fusions technologiques chinoises.

"Nous pouvons seulement dire que le facteur négatif affectant le cours de l'action a été digéré", a déclaré Alex Wong, directeur d'Alex KY Wong Asset Management Company Ltd à Hong Kong.

Le gain du cours de l'action de lundi était "limité" par rapport au plongeon précédent, a déclaré M. Wong, ajoutant que la mise à jour de la société sur la situation de Bao n'était pas une nouvelle particulièrement positive ni négative.

Reuters a rapporté le 20 février, citant deux sources familières avec l'affaire et certains rapports de médias, que les autorités ont emmené Bao au début du mois pour aider dans une enquête sur un ancien collègue, Cong Lin, l'ancien président de la société, .

La disparition du négociateur est la dernière en date d'une série de cas de disparitions de cadres chinois de haut niveau, avec peu d'explications, au cours d'une vaste campagne anticorruption menée par le président Xi Jinping.

Rien qu'en 2015, au moins cinq dirigeants sont devenus injoignables sans en avertir leur entreprise, dont le président du groupe Fosun, Guo Guangchang, qui, selon Fosun, a déclaré par la suite qu'il collaborait à des enquêtes concernant une affaire personnelle.

Bao a été impliqué dans d'importantes fusions technologiques, notamment le rapprochement des sociétés de transport de personnes Didi et Kuaidi, des géants de la livraison de nourriture Meituan et Dianping, et des plateformes d'appareils de voyage Ctrip et Qunar.