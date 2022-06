La Chine déclare qu'un tiers de l'électricité proviendra des énergies renouvelables d'ici 2025

La consommation totale d'énergie renouvelable de la Chine devrait atteindre environ 1 milliard de tonnes d'équivalent charbon standard (ECS) d'ici 2025, alors que le pays tente de porter à 20 % la part des combustibles non fossiles dans la consommation totale d'énergie, a déclaré la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR).

Les combustibles non fossiles représentaient 15,4 % de la consommation totale d'énergie primaire en 2020.

La Chine, la plus grande source de gaz à effet de serre qui réchauffe le climat, s'est engagée à porter la capacité totale d'énergie éolienne et solaire à 1 200 gigawatts d'ici 2030, soit près du double du taux actuel, et prévoit de construire des bases d'énergie renouvelable à grande échelle dans les régions désertiques du nord-ouest.

Les groupes de défense du climat espéraient que la Chine fixerait un objectif strict de consommation d'énergie pour 2025 alors qu'elle se prépare à faire plafonner les émissions totales de gaz à effet de serre avant 2030.

Bien que la Chine n'ait pas encore annoncé de plafond énergétique officiel, le nouveau chiffre de consommation d'énergie non fossile implique que la consommation totale d'énergie primaire pourrait atteindre 5 milliards de tonnes de charbon standard d'ici 2025.

La NDRC a déclaré que les énergies renouvelables représenteraient plus de la moitié de la croissance de la consommation d'énergie nouvelle sur la période 2021-2025, mais la Chine a encore une marge de manœuvre pour construire davantage de centrales électriques à combustibles fossiles sur cette période, car elle se concentre sur l'amélioration de la sécurité énergétique.

La Chine a pour objectif de commencer à réduire la consommation de charbon en 2026, mais entre-temps, elle pourrait mettre en service jusqu'à 150 gigawatts de nouvelles capacités de charbon d'ici là, selon une étude du State Grid.