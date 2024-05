China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co Ltd, anciennement Boya Bio-pharmaceutical Group Co Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la distribution de produits sanguins. Les principaux produits de la société comprennent l'albumine humaine, l'immunoglobuline humaine lyophilisée injectable par voie intraveineuse, l'immunoglobuline humaine, l'immunoglobuline humaine contre l'hépatite B, l'immunoglobuline humaine contre l'hydrophobie, le fibrinogène humain, le chlorhydrate de metformine, les gélules de dobésilate de calcium, les comprimés dispersibles de glimépiride et de chlorhydrate de pioglitazone, entre autres. Les produits sanguins de la société sont principalement utilisés dans le traitement des tumeurs, des maladies du foie et du diabète, entre autres. La société fournit également des produits pharmaceutiques pour diabétiques et des produits pharmaceutiques biochimiques. La société distribue ses produits principalement sur le marché national.

Secteur Produits pharmaceutiques