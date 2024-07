Les actions des sociétés immobilières chinoises cotées à Hong Kong ont bondi mardi, après que des données privées ont montré que les baisses annuelles des ventes des principaux promoteurs immobiliers chinois ont continué à se réduire en juin.

L'indice Hang Seng Mainland Properties Index était en hausse de 3,5 % à midi, après avoir bondi de 4,8 % plus tôt dans la session.

Les promoteurs privés Longfor Group, Shimao Group et Agile ont chacun augmenté de plus de 5 %, tandis que China Resources Land, soutenu par l'État, et CIFI Holdings, une société privée, ont gagné plus de 4 %.

Le marché surveille de près l'impact d'un important paquet de mesures de soutien du gouvernement lancé à la mi-mai pour stabiliser le secteur immobilier en difficulté du pays.

La valeur des ventes des 100 premiers promoteurs immobiliers chinois a augmenté de 36,3 % en juin par rapport à mai, alors qu'elle a chuté de 16,7 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente une diminution par rapport à la baisse annuelle de 33,7 % enregistrée le mois précédent, selon les données de l'institut de recherche sur l'immobilier CRIC.

Près d'un tiers de ces promoteurs, pour la plupart des entreprises publiques ou soutenues par l'État, dont China Overseas Land & Investment, Poly Developments, Greentown China et China Resources Land, ont enregistré une hausse de leurs ventes en juin par rapport à l'année précédente, a indiqué le CRIC, soulignant ainsi la polarisation du secteur.

Le cabinet d'études a déclaré qu'il s'attendait à une augmentation des achats de logements après la mise en place d'une série de mesures de soutien, tandis que la baisse annuelle en juillet continuerait à se réduire en raison d'une base faible l'année dernière.

Une autre société de recherche du secteur immobilier, China Index Academy, a déclaré lundi que le prix moyen des nouveaux logements dans 100 villes a augmenté de 0,15 % en glissement mensuel en juin, soit le rythme le plus lent en cinq mois.

En mai, les autorités chinoises ont dévoilé ce qu'elles ont appelé un programme de soutien historique pour le secteur de l'immobilier qui a été durement touché par une pénurie de liquidités depuis 2021, de nombreuses entreprises n'ayant pas remboursé leurs dettes.