China Ruyi Holdings Limited est une société holding d'investissement principalement engagée dans la production de contenu et le streaming en ligne. La société exploite ses activités par le biais de trois segments. Le segment Production de contenu et activités de streaming en ligne est engagé dans la recherche et le développement, la production, ainsi que la promotion et la distribution d'œuvres cinématographiques et télévisuelles. Le segment Fabrication et vente d'accessoires est engagé dans la fabrication et la vente d'accessoires pour les produits photographiques et électriques. Le segment Communauté Internet et activités connexes est engagé dans la fourniture de réseaux sociaux, de services de vie, de services de financement communautaire, de services Internet à domicile et d'autres services de communauté Internet.

Secteur Production de spectacles