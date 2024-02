China South City Holdings Limited a pour principale activité le développement immobilier. La société exerce ses activités dans cinq secteurs. Le secteur du développement immobilier est engagé dans le développement de centres logistiques et commerciaux intégrés, d'installations résidentielles et commerciales auxiliaires. Le secteur de l'investissement immobilier est engagé dans l'investissement dans des centres logistiques et commerciaux intégrés, des installations résidentielles et commerciales auxiliaires. Le secteur de la gestion immobilière s'occupe de la gestion des propriétés développées par la société. Le secteur du commerce électronique est engagé dans le développement, l'exploitation et la maintenance d'une plateforme de commerce électronique. Le segment Autres est engagé dans la fourniture de services de publicité, d'exposition, de logistique et d'entreposage, d'exploitation de points de vente et d'autres services.

Secteur Développement et opérations immobilières