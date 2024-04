China Southern Airlines Company Limited est principalement engagée dans l'exploitation de l'aviation civile, y compris la fourniture de services de transport de passagers, de fret, de courrier et d'autres services de transport étendus. La société opère à travers deux secteurs d'activité, à savoir le secteur du transport aérien et le secteur Autres. Le secteur du transport aérien comprend les services de transport de passagers, de fret et de courrier. Le segment Autres comprend les opérations hôtelières et touristiques, les services au sol, la manutention du fret et d'autres services divers. . La société fournit également des services d'aviation générale et de maintenance d'aéronefs. La société agit en tant qu'agence de compagnies aériennes nationales et étrangères, et d'autres activités liées à l'aviation, telles que l'assurance contre les accidents personnels et les activités d'agence.

Secteur Compagnies aériennes