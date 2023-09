China Sunsine Chemical Holdings Ltd. est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société produit des produits chimiques spécialisés, des accélérateurs de caoutchouc, des antioxydants et du soufre insoluble en République populaire de Chine. La société exerce ses activités dans trois secteurs : la fabrication et la vente de produits chimiques pour le caoutchouc, la production et la fourniture d'énergie de chauffage et le traitement des déchets. Elle propose une gamme de produits chimiques pour les pneus et d'autres produits liés au caoutchouc, tels que les chaussures, les courroies et les tuyaux. Les produits de la société comprennent principalement des accélérateurs de caoutchouc, des agents anti-corrosion, des antioxydants TMQ et 6PPD, et du soufre insoluble. Ses produits sont vendus sous la marque Sunsine (accréditée comme marque célèbre de la province de Shandong). Les installations de production de la société sont situées à Shanxian, Weifang et Dingtao dans la province de Shandong, en République populaire de Chine. Elle exerce ses activités en République populaire de Chine, dans le reste de l'Asie, en Amérique, en Europe et dans d'autres pays.

Secteur Chimie de spécialité