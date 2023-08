China Telecom Corp Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans les télécommunications et les activités connexes. Les principales activités de la société comprennent les services de télécommunications mobiles, les services filaires et les services aux familles intelligentes, les services numériques industriels et la vente de produits de base. L'activité de services de télécommunications mobiles de la société comprend principalement la voix mobile, l'accès Internet par téléphone et les services mobiles à valeur ajoutée. Les activités de la société en matière de services filaires et de services familiaux intelligents comprennent principalement la téléphonie fixe, le haut débit filaire et les services domestiques intelligents. L'activité numérique industrielle de la Société comprend principalement le cloud industriel, le centre de données Internet (IDC), la plateforme numérique, la ligne dédiée au réseau, l'Internet des objets et d'autres activités. L'activité de vente de produits de base de la société fait référence à la vente par la société d'équipements de terminaux mobiles et d'équipements de communication filaires aux utilisateurs. La société distribue ses produits sur le marché national.

Secteur Services intégrés de télécommunications