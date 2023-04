La Chine voit de plus en plus de fonds du secteur public lancés après la mise en place d'une politique d'investissement

Les actions des entreprises d'État ont fortement augmenté depuis novembre, date à laquelle Yi Huiman, haut responsable de la réglementation des valeurs mobilières, a appelé à la mise en place d'un nouveau modèle de valorisation de ces entreprises. Le régulateur des actifs de l'État chinois a exhorté à plusieurs reprises les entreprises d'État à améliorer leur rentabilité et leur communication avec les investisseurs, conformément aux efforts généraux déployés par Pékin au cours des trois dernières années pour rendre ces entreprises plus légères et plus fortes.

Les opérateurs publics de télécommunications China Mobile et China Telecom, cotés sur le continent, ont fait un bond de plus de 50 % chacun cette année et China Petroleum & Chemical Corp a grimpé de 44 %, alors que l'indice de référence n'a progressé que de 5 %.

La reprise a stimulé le lancement de fonds. Plus de 10 sociétés de fonds communs de placement ont demandé à lancer près d'une vingtaine de fonds dédiés aux entreprises d'État depuis le mois de mars, ont rapporté les médias d'État.

E Fund Management Co a lancé cette semaine un fonds commun de placement visant à lever jusqu'à 8 milliards de yuans (1,16 milliard de dollars) qui seront investis dans des actions d'entreprises d'État d'importance stratégique. Rongtong Fund Management Co, qui est contrôlée par une entreprise d'État chargée de gérer le capital de l'État, a déclaré qu'elle prévoyait de lancer une série de produits ciblant les entreprises d'État. Pierre Hoebrechts, responsable de la recherche macroéconomique chez East Eagle Asset Management, souligne l'amélioration notable des finances des entreprises d'État.

"En général, elles ont dépassé les attentes des investisseurs. Et nombre d'entre elles sont beaucoup moins chères que leurs homologues mondiales, ce qui est l'un des facteurs qui en ont fait un segment intéressant à investir au cours des derniers mois et à l'avenir", a-t-il déclaré.

Les actions des entreprises publiques ont jusqu'à présent surpassé le marché dans son ensemble, offrant ce que les investisseurs appellent un rare "alpha des entreprises d'État".

L'indice composite CSI State-owned Enterprises a augmenté de 8 % depuis le début de l'année et l'indice CSI Central-SOEs Technological Innovation a grimpé de 24 %.

Les fonds espèrent profiter de l'amélioration du sentiment des détaillants, en se concentrant sur les réformes des entreprises d'État et l'autonomie technologique. Le chiffre d'affaires du marché des actions A a dépassé 1 000 milliards de yuans (145,26 milliards de dollars) pendant deux semaines.

MIEUX COMMUNIQUER Qi Wang, PDG de MegaTrust Investment(HK), affirme que les entreprises d'État ont également amélioré la communication avec les investisseurs et la transparence, citant l'exemple d'une conférence téléphonique de 20 minutes prévue avec le responsable des relations avec les investisseurs (RI) d'une grande entreprise d'État, qui s'est prolongée pendant plus d'une heure. "Le responsable des relations avec les investisseurs de l'entreprise était impatient de nous impressionner et s'est chargé de la majeure partie de la conversation. Il s'agit d'un changement majeur par rapport au manque d'enthousiasme dont ils faisaient preuve il y a quelques années", a déclaré M. Wang dans une note adressée à ses clients. Les investisseurs s'attendent également à ce que les entreprises d'État jouent un rôle important dans le désir de Pékin d'autosuffisance technologique et de sécurité nationale dans sa rivalité avec les États-Unis. Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds spéculatif chez Water Wisdom Asset Management, a déclaré que les investisseurs devraient envisager de considérer les géants chinois des télécommunications comme des valeurs de croissance plutôt que de valeur, compte tenu de leurs perspectives de croissance dans le domaine de l'informatique dématérialisée. Cela signifie qu'il existe un énorme potentiel de valorisation", a déclaré M. Yuwei, qui a commencé à acheter des actions de sociétés de télécommunications et de compagnies pétrolières chinoises en novembre dernier. Toutefois, le marché s'interroge sur la pérennité de cette hausse. "À long terme, les performances des entreprises d'État ont encore besoin d'un soutien plus fondamental", a déclaré Lei Meng, stratège en actions chinoises chez UBS Securities. "Nous devons observer la mise en œuvre de plus de détails politiques ou plus d'améliorations dans l'efficacité opérationnelle des entreprises d'État". Wang, de MegaTrust, considère également les entreprises d'État comme de bonnes opportunités commerciales, mais pas comme un investissement idéal à long terme. "Nous n'en sommes qu'au début du passage du médiocre au bon, et non du bon au grand... Il ne s'agit pas encore d'une histoire de Cendrillon.

(1 $ = 6,8850 yuans chinois)