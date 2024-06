La sonde lunaire chinoise Chang'e-6 s'est posée mardi dans la région de Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, faisant du pays le premier à rapporter des échantillons de la face cachée de la Lune.

La capsule de rentrée s'est posée à 14h07 heure de Pékin (0607 GMT), selon la chaîne de télévision publique CCTV. Elle transportait du sol lunaire recueilli au début du mois par la sonde après un atterrissage réussi sur le bassin du pôle sud-Aitken, un cratère d'impact situé sur la face de la Lune qui est toujours opposée à la Terre.

Peu après l'atterrissage de la capsule, Zhang Kejian, chef de l'administration spatiale nationale chinoise, a annoncé que la mission lunaire Chang'e-6 avait été menée à bien. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que l'achèvement de la mission était une "réalisation historique" dans la quête de la Chine pour devenir une puissance spatiale et scientifique.

La sonde Chang'e-6 a été lancée le 3 mai à bord d'une fusée Longue Marche 5 depuis le centre de lancement de satellites de Wenchang, sur l'île méridionale de Hainan. Les échantillons seront transportés par avion jusqu'à Pékin pour y être analysés, selon CCTV.

On ne sait pas encore si les 2 kg d'échantillons prévus ont été ramenés, mais quelle que soit la quantité, les échantillons seront analysés de près par des scientifiques chinois et étrangers, qui pensent qu'ils révéleront de nouveaux détails sur la formation de la Terre, de la Lune et du système solaire.

Les échantillons de la mission Chang'e-5, qui a ramené des échantillons lunaires de la face cachée de la lune, ont permis de découvrir de nouveaux minéraux et d'établir des fourchettes plus précises pour l'âge géologique de la lune.

Le succès de la mission Chang'e-6 pourrait donner au programme d'exploration lunaire et spatiale de la Chine, déjà en concurrence étroite avec les États-Unis, une plus grande force d'attraction auprès des gouvernements et des scientifiques étrangers.

La récupération par la Chine d'échantillons de la face cachée de la Lune intervient alors que l'exploration des ressources lunaires et la militarisation de l'espace deviennent des questions de plus en plus pressantes, marquées par des tensions géopolitiques.

L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a exprimé cette année son inquiétude face au programme d'exploration lunaire de la Chine et a décrit une "course à l'espace" qui s'intensifie entre les deux superpuissances.

"Je me réjouis de la résurgence de cette course (à l'espace), mais j'aimerais bien sûr que nous fassions la course les uns à côté des autres et ensemble", a déclaré Neil Melville-Kenney, responsable technique à l'Agence spatiale européenne (ESA), qui travaille avec des chercheurs chinois sur l'une des charges utiles de la mission Chang'e-6.

Alors que l'Union européenne et la Chine sont à couteaux tirés sur un large éventail de questions géopolitiques, allant du commerce à la guerre en Ukraine, les agences spatiales et les scientifiques européens travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues chinois sur les données et les échantillons collectés par les missions lunaires chinoises.

Nous savons que (la face cachée de la lune) est littéralement un endroit différent, qu'elle est composée de matériaux différents de ceux de la face proche de la lune, qu'elle a une histoire différente... il est vraiment d'une importance scientifique fondamentale de rapporter ces échantillons", a déclaré Mme Melville-Kenney.

L'ingénieur a ajouté que l'ESA rencontrera l'administration spatiale nationale chinoise en octobre pour discuter de la poursuite de la collaboration.

"Cette collaboration que nous avons actuellement (avec la Chine) est un petit pas, elle a été entamée il y a un certain temps, peut-être que les situations étaient un peu différentes à l'époque. À l'avenir, j'espère que la collaboration se renforcera", a-t-il ajouté. (Reportage d'Eduardo Baptista ; Rédaction de Jacqueline Wong et Gerry Doyle)