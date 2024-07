China Trends Holdings Limited est une société holding d'investissement basée à Hong Kong dont l'activité principale est le commerce de technologies électroniques et de produits connexes. La société opère à travers deux secteurs d'activité : le secteur du commerce des technologies électroniques et des produits connexes et le secteur d'exploitation des médias. Le secteur d'exploitation des médias est impliqué dans la fourniture de plateformes de médias et de commerce électronique et de services de publicité dans les médias. La société est également engagée dans la fourniture d'applications de produits à faible teneur en carbone, y compris le développement de solutions et d'applications de produits numériques à faible teneur en carbone. La société exerce principalement ses activités à Hong Kong et en République populaire de Chine (RPC).

Secteur Equipements et pièces électroniques