CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.,LTD est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication, la vente et le commerce de carbure cimenté et de métaux non ferreux. Les principaux produits de la société sont, entre autres, le tungstène et ses composés, le molybdène et ses composés, le niobium et le tantale et ses composés, ainsi que les produits et équipements de traitement en profondeur correspondants. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Exploitations minières et métallurgie