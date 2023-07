China Unicom (Hong Kong) Limited annonce la démission de M. Liu Liehong en tant que directeur exécutif, président et membre du comité de nomination

Aujourd'hui à 12:12

Le conseil d'administration de China Unicom (Hong Kong) Limited a annoncé que M. Liu Liehong a démissionné de son poste de directeur exécutif, de président et de membre du comité de nomination de la société à compter du 30 juillet 2023, en raison d'un changement d'organisation du travail. M. Liu a confirmé qu'il n'y avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'aucune question relative à sa démission ne devait être portée à l'attention des actionnaires de la société. Pendant son mandat de président de la société, M. Liu Liehong s'est acquitté de ses fonctions de manière responsable et diligente. Il était soucieux de réformer, d'innover et de progresser. M. Liu a déployé des efforts et un dévouement considérables pour le développement de l'entreprise et a apporté des contributions remarquables. Au cours de son mandat, M. Liu a résolument mis en œuvre les décisions stratégiques nationales et le déploiement de la cyberpuissance et du développement de la Chine numérique. S'appuyant sur les tendances de développement des technologies numériques et les opportunités de développement offertes par l'économie numérique, il a amélioré la stratégie de l'entreprise en la renforçant et en la consolidant, en la préservant et en l'innovant, en l'intégrant et en l'ouvrant, et a vigoureusement fait progresser les cinq principales responsabilités et activités, à savoir "Big Connectivity, Big Computing, Big Data, Big Application et Big Security". Il a encouragé l'entreprise à servir activement les grandes stratégies nationales.

Il a encouragé l'entreprise à servir activement les grandes stratégies nationales, s'est concentré sur l'amélioration de la compétitivité de base de l'entreprise et a renforcé ses fonctions de base. Il a activement exploré la refonte de la méthodologie d'évaluation et a continuellement renforcé la transmission de la valeur. La société a accéléré sa

La société a accéléré sa transformation et sa mise à niveau d'un opérateur traditionnel en une entreprise d'innovation technologique embrassant l'économie numérique, faisant avancer la modernisation de la Chine avec une transformation numérique, basée sur les réseaux et intelligente.