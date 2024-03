La Chine a exhorté les banques publiques à renforcer leur soutien financier au promoteur immobilier China Vanke et a invité les créanciers à envisager un allongement des échéances de la dette privée. Selon de bons connaisseurs, il s'agit d'une intervention exceptionnelle du gouvernement central pour venir en aide à une entreprise du secteur immobilier en difficulté.

Le Conseil d'Etat, qui fait office de gouvernement en Chine, coordonne les efforts de soutien en faveur de China Vanke, ont indiqué plusieurs sources, précisant que les institutions financières ont été sollicitées pour agir rapidement. Les autorités s'efforcent de stabiliser un secteur immobilier en proie à une crise de la dette, marquée par des défauts de paiement parmi les plus grandes entreprises immobilières du pays, avec des mesures de soutien incluant le renforcement du financement pour les promoteurs de certains projets.

China Evergrande et Country Garden, des précédents à éviter

Cependant, la réponse du gouvernement central aux difficultés des entreprises individuelles a été plutôt rare. Certes, il est intervenu en faveur de Country Garden, mais la plupart des autres cas ont été traités au niveau local ou laissés à leur sort, y compris l'ancien leader du marché, China Evergrande, désormais confronté à une liquidation.

Contrairement à ces deux promoteurs, Vanke bénéficie de l'appui des autorités locales sous la forme d'une participation de 33,4% du capital détenu par la région de Shenzhen. China Vanke est de surcroît un des rares promoteurs immobiliers chinois dont la solvabilité est encore considérée comme étant en catégorie d'investissement par les agences de notation internationales. Tout doute sur la dette pourrait réduire à néant la confiance du marché.

Le titre de China Vanke, désormais le second plus gros acteur du secteur, ont perdu du terrain lundi, avant de rebondir après la parution de la rumeur. Ils restent en baisse de 7% sur les dernières séances. Pour autant, le fait que l'autorité centrale se préoccupe directement du sort du promoteur pourrait aussi allumer quelques lumières rouges.

Les bruits de couloir laissent penser que les régulateurs financiers ont rencontré des institutions financières et des créanciers. "Les banques doivent assurer le financement de China Vanke, les assureurs doivent prolonger les échéances de la dette privée, (chaque partie) doit garantir le remboursement des obligations publiques", a déclaré une source de Reuters. Vanke a refusé de commenter, tout comme les autorités.

Un groupe sous surveillance

"Le gouvernement central veut montrer qu'il intervient activement pour sauver le marché. Il assouplit sa position, donc les banques devraient en faire autant", a expliqué Alvin Cheung, directeur associé chez Prudential Brokerage à Hong Kong. Cheung a indiqué que les autorités n'avaient pas réussi à stabiliser le marché après le défaut de paiement d'Evergrande, et si Vanke faisait défaut après Country Garden, il ne resterait plus de confiance ni de nouvelle liquidité sur le marché.

Une autre personne informée de la situation a déclaré que certaines grandes banques commerciales nationales avaient rendu les conditions de remboursement plus strictes pour Vanke, augmentant ainsi sa pression financière. Le total des nouveaux prêts bancaires accordés au promoteur au quatrième trimestre de l'année dernière a chuté de plus de la moitié par rapport à la même période un an plus tôt, a indiqué cette personne. Une autre source a confié à Reuters la semaine dernière que des assureurs créanciers, dont Taikang Insurance, PICC Property and Casualty et New China Life Insurance, détenus par l'État, avaient reçu des demandes de Vanke pour prolonger les échéances de la dette. Pour apaiser les inquiétudes liées au remboursement, Vanke a annoncé vendredi avoir déposé les fonds nécessaires pour rembourser des obligations en dollars américains de 630 millions de dollars échéant lundi.