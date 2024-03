China Vanke a déclaré vendredi qu'il visait à augmenter sa trésorerie en réduisant sa dette et en augmentant les revenus provenant d'activités autres que le développement immobilier, car il prévoit une pression continue sur les marges en 2024 et 2025 lors d'une correction du marché.

Ces dernières semaines, les investisseurs se sont débarrassés des actions et des obligations du deuxième promoteur immobilier chinois en termes de chiffre d'affaires pour des raisons de trésorerie, ce qui a déclenché une rare directive du gouvernement central pour aider l'entreprise basée à Shenzhen à surmonter une crise de liquidité.

Le promoteur soutenu par l'État a annoncé jeudi une baisse de 50,6 % de son bénéfice de base pour 2023, qui exclut l'impact des taux de change et la variation de la valeur des actifs et des instruments financiers, à 9,8 milliards de yuans (1,36 milliard de dollars).

L'entreprise devait agir davantage comme si elle était en mode de crise, a déclaré le président Yu Liang lors d'une conférence téléphonique sur les résultats vendredi.

Il a déclaré que Vanke visait à réduire la dette portant intérêt de 100 milliards de yuans au cours des deux prochaines années, après avoir déclaré aucun dividende pour 2023 pour la première fois dans un effort pour préserver les liquidités. L'entreprise espère également augmenter ses bénéfices dans des domaines tels que les services immobiliers, les logements locatifs et la logistique.

Les actions de Vanke à Shenzhen ont chuté de 3,8 % vendredi matin pour atteindre leur niveau le plus bas depuis octobre 2014.

La société a déclaré que l'autorité de régulation des actifs de l'État de Shenzhen se coordonnait avec plusieurs entreprises publiques pour aider Vanke à améliorer ses flux de trésorerie, notamment en ce qui concerne les cessions d'actifs et la coopération sur les projets. Si tous les plans sont mis en œuvre, ils ajouteront plus de 10 milliards de yuans de liquidités à la société, a-t-elle déclaré.

Vanke est également en pourparlers avec des banques au sujet du financement, y compris des prêts syndiqués. Elle a reçu de nouveaux prêts garantis pour un total de 10,9 milliards de yuans depuis le début de l'année et a demandé des prêts de développement pour 42 de ses projets représentant un total de 17 milliards de yuans de besoins de financement dans le cadre du mécanisme de soutien de la "liste blanche" de la Chine.

Le financement de l'entreprise "est soumis à des pressions, mais nous les surmonterons", a déclaré Zhu Jiusheng, PDG de l'entreprise.

Zhu a ajouté qu'il y avait également une pression sur la trésorerie parce que les banques exigent désormais que Vanke fournisse des biens d'investissement comme garantie pour les nouveaux prêts, en vertu d'un changement de politique, et qu'une grande partie du produit de ses ventes est conservée sur des comptes séquestres.

Huit directeurs et cadres supérieurs de Vanke ont renoncé à leurs primes pour 2023, selon le rapport financier de la société, et Yu et Zhu recevront tous deux un salaire mensuel de 10 000 yuans (1 383,57 dollars) à partir de jeudi.

L'année dernière, leur rémunération totale s'élevait respectivement à 1,3 million de yuans et 1,2 million de yuans. (1 $ = 7,2277 yuans chinois renminbi) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Jamie Freed)