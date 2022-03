Le promoteur immobilier China Vanke prévoit une stabilisation de son bénéfice en 2022

Vanke a déclaré un bénéfice net de 22,5 milliards de yuans (3,54 milliards de dollars) en 2021, en baisse par rapport aux 41,5 milliards de yuans de la même période de l'année précédente. Ce résultat est dû à la baisse des marges bénéficiaires brutes dans l'activité de développement, à la chute des revenus d'investissement et à la provision pour les pertes de valeur des actifs.

Au début d'une conférence sur les résultats, Yu a déclaré dans la diffusion sur le Web qu'il voulait proposer des "excuses sincères" aux 520 000 actionnaires. "Nos performances financières de 2021 ont déçu nos actionnaires", a-t-il déclaré.

M. Yu a déclaré que le bénéfice de 2022 pourrait connaître une certaine croissance parce qu'il a 710 milliards de ventes de l'année dernière qui doivent encore être comptabilisées, et qu'il s'attend à une contribution au bénéfice de la part d'entreprises non développées.

La société prévoit que la marge bénéficiaire brute de l'activité de développement immobilier sera de 20 % à l'avenir, après avoir chuté à 23 % l'année dernière.

La deuxième plus grande économie du monde a besoin d'un assouplissement politique plus décisif au niveau de la ville pour stimuler la demande des acheteurs méfiants et injecter de nouveaux crédits pour empêcher d'autres sociétés immobilières de faire défaut, ont déclaré les promoteurs à Reuters, alors que la Chine s'est engagée à soutenir son secteur immobilier en difficulté.

Yu, qui a déclaré lors d'une réunion d'entreprise au début de l'année que l'industrie immobilière chinoise était entrée dans une ère de "fer noir" à partir de "l'argent blanc" alors que les promoteurs luttent pour se désendetter, a déclaré jeudi que seuls ceux qui ne recourent pas à un endettement élevé pour augmenter l'échelle survivront sur ce marché.

Il s'attend à ce que davantage de politiques soient introduites aux niveaux locaux pour stabiliser le marché immobilier.

Les actions de Vanke cotées à Hong Kong ont augmenté de plus de 1% en début d'après-midi, contre une hausse de 0,5% de l'indice Hang Seng Mainland Properties.

(1 $ = 6,3489 yuans chinois)