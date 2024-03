Les actions chinoises ont progressé lundi après qu'une hausse des prix à la consommation a fait naître l'espoir d'une reprise économique, tandis que les actions technologiques ont tiré le marché de Hong Kong vers le haut.

** L'indice CSI300 a terminé la séance du matin en hausse de 0,8 %, tandis que l'indice composite de Shanghai a progressé de 0,2 %.

** À Hong Kong, l'indice Hang Seng a gagné 1,3 %, tandis que l'indice des valeurs technologiques a progressé de 2,6 %.

** Les prix à la consommation en Chine ont augmenté pour la première fois en six mois en raison des dépenses liées au Nouvel An lunaire, offrant un peu de répit à la deuxième plus grande économie du monde aux prises avec la faiblesse du sentiment des consommateurs.

** Les données sur le commerce, le tourisme et la mobilité autour de la fête du printemps, à la fois pendant et après, sont prometteuses", a déclaré DBS dans une note, tout en avertissant que la Chine a encore un long chemin à parcourir pour se redresser".

** Nomura a déclaré que l'inflation de l'IPC semble être devenue "plus positive que ce qu'impliquent les effets des vacances".

** Au cours de la réunion parlementaire chinoise, le gouvernement s'est engagé à maintenir la croissance de la masse monétaire et du crédit en phase avec le PIB réel et les objectifs d'inflation, signalant des efforts accrus pour stimuler la confiance.

** Les actions du secteur immobilier ont augmenté lundi après que les régulateurs chinois aient demandé aux grandes banques d'accroître leur soutien financier au promoteur China Vanke et aux détenteurs de dettes privées de discuter de l'extension de l'échéance. Les actions de Vanke ont augmenté de 2 % à Shanghai et de 1,5 % à Hong Kong.

** L'indice CSI des nouvelles énergies a bondi de 5 %, tandis qu'un indice qui suit les véhicules verts chinois a grimpé de 6 %.

** L'industrie chinoise du lithium bénéficierait d'une stabilisation des prix du métal de la batterie, qui devrait suivre une tendance haussière à long terme, a déclaré le président de Ganfeng Lithium, un important fournisseur chinois.

** Mais les stocks de charbon chinois ont chuté. Les importations de charbon de la Chine devraient rester inchangées ou diminuer en 2024, ont déclaré vendredi des responsables d'industries, de services publics et de négociants. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)