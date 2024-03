Les actions chinoises ont reculé mardi, certains investisseurs réservant leurs bénéfices et attendant de nouveaux indices sur la politique de Pékin, tandis que les actions de Hong Kong ont suivi les actions asiatiques à la hausse avant les données sur l'inflation aux États-Unis.

** L'indice composite de Shanghai a perdu 0,5 %, tandis que l'indice CSI300 était presque stable à la mi-journée.

** L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,7 % et l'indice Hang Seng China Enterprises a grimpé de 2 %.

** Le marché boursier asiatique a légèrement augmenté avant le rapport sur l'inflation américaine, tandis que les actions japonaises ont chuté et le yen s'est raffermi sur les attentes croissantes que la Banque du Japon pourrait être prête à sortir de la politique monétaire ultra-accommodante dès la semaine prochaine.

** Les données économiques récentes de la Chine et les tons de la politique sont généralement en ligne avec les attentes du marché", a déclaré Wang Ying, analyste chez Nanhua Futures.

** "S'il n'y a pas de stimulus politique supplémentaire en mars, le marché sera plus affecté par les données étrangères."

** L'attention des investisseurs mondiaux est focalisée sur les données de l'inflation américaine qui doivent être publiées plus tard dans la journée de mardi. Si les chiffres sont plus élevés que prévu, cela pourrait inquiéter les investisseurs, mais ces inquiétudes pourraient être de courte durée, selon les analystes.

** Les actions du secteur de l'énergie ont chuté de 3 % et les équipements de communication ont perdu 2,2 %. Cependant, les biens de consommation de base ont augmenté de 2,2 % et les promoteurs immobiliers ont grimpé de 1,7 %.

** Les automobiles ont gagné 0,9 % après que Li Yunze, chef de l'Administration nationale de régulation financière (NFRA), ait déclaré que la Chine envisageait d'abaisser le montant de l'acompte exigé pour les prêts aux véhicules de tourisme.

** Les actions de China Vanke Co ont inversé les pertes initiales, augmentant de 0,6 % après que l'entreprise ait déclaré que ses "opérations courantes et son refinancement sont normaux et que les canaux de financement sont stables", et que l'impact d'un abaissement des notations sur ses activités de financement était "contrôlable"

** Moody's a déclaré lundi qu'elle retirait la note "Baa3" de Vanke, qui est la plus basse des notes d'investissement de Moody's, et a également déclaré que toutes les notes de Vanke seraient "examinées en vue d'une révision à la baisse".

** À Hong Kong, les géants de la technologie ont bondi de 3 %.